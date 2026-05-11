GENERATIONS元メンバーの関口メンディー（35）が11日、都内のNHKで、出演するドラマ「ムシュラン三ツ星」（23日スタート、土曜午後10時）の完成会見に出席した。ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになった一流イタリア料理店の腕利きシェフ（小池栄子）が、刑務官や受刑者たちと騒動を乗り越える姿を描く刑務所社会派コメディードラマ。詐欺の常習犯で、炊場で働く受刑者・尾藤護を演じた。初の受刑者役に、金髪を