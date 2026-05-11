レゾナック・ホールディングスが大幅高で３日続伸している。この日、ハードディスクメディアの生産能力を現状の年間１億６０００万枚規模から、３１％増の年間約２億１０００万枚規模へ拡大すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 生成ＡＩやクラウドサービスの普及を背景に、データセンター向けストレージ需要が中長期的に拡大する見通しであることから、生産