神鋼鋼線工業が後場急伸している。親会社の神戸製鋼所が午後１時ごろに、簡易株式交換により神鋼線を完全子会社化すると発表しており、株式交換比率を意識した買いが入っているようだ。 ９月１日付で神鋼線株式１株に対して、神戸鋼株式０．９４株を割当交付する。これに伴い神鋼線は８月２８日付で東証スタンダード市場を上場廃止（最終売買日は８月２７日）となる。神戸鋼は現在、神鋼線の発行済み株数の４３．４８