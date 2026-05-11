プレミアグループが後場に上げ幅を急拡大。年初来高値を更新し、２０００円台に乗せた。１１日、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１５．８％増の５１０億円、最終利益は同１３．７％増の６９億円を見込む。２ケタの増収増益で過去最高益を連続で更新する見通し。年間配当予想は同１０円増配の６４円としており、好感されたようだ。サービスブランドの「