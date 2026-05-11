佐久間大介（Snow Man）が神木隆之介とのツーショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】Snow Man 佐久間大介、“友達”の神木隆之介と笑顔はじけるツーショット） 神木は5月8日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）に出演し、「リコーダーNOミス演奏」「コインだるま落とし」「スリー・ダイススタッキング」にチャレンジした。 佐久間は「神木くん (^^)