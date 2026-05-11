「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でフライトソリューションズが「買い予想数上昇」２位となっている。 フライトは３日続伸。企業の業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションを主力とするが業績は営業赤字が続いている。２６年３月期は営業損益が５０００万円の黒字化を見込んでいたが、結局２億６０００万円の赤字に下方修正した。業績面で評