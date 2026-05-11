ウニオン・ベルリンは10日、ブンデスリーガ第33節のマインツ戦を3-1で制して7試合ぶりの勝利を掴んだ。マリー・ルイーズ・エタ氏は欧州5大リーグで勝利を収めた初の女性監督になった。ウニオン・ベルリンは4月11日にシュテフェン・バウムガルト監督を解任し、翌シーズンから女子チームを率いる予定のエタ氏を暫定監督に任命。来季は予定通り女子チームの監督を務めるため期間限定だが、欧州5大リーグ史上初の女性監督が誕生し