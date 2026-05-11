東海染工 [東証Ｓ] が5月11日後場(13:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比45.5％減の3億1000万円に落ち込んだが、27年3月期は前期比93.5％増の6億円にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比95.4％減の1200万円に大きく落ち込み、売上営業損益率は前年同期の4.0％→-0.7％に大幅悪化した。 株探ニュース