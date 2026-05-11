藤井産業 [東証Ｓ] が5月11日後場(13:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の57億円→68.2億円(前の期は60.2億円)に19.6％上方修正し、一転して13.1％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の26.4億円→37.6億円(前年同期は35.9億円)に42.3％増額し、一転して4.9