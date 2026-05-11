■表紙ではとろみ白シャツ姿で登場 雑誌『BARFOUT!（バァフアウト!）』公式SNSにて、京本大我の誌面ショットが公開された。京本は4月20日発売の5月号の表紙に登場しており、このたびその誌面ショットが公開。 【写真】京本大我シースルー黒トップス×ゴールドイヤリングの美人ショットなど①～② 白肌際立つシースルーの黒トップスに、大ぶりのゴールドイヤリングを合