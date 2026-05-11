東京汽船 [東証Ｓ] が5月11日後場(13:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の2.7億円の黒字→3.4億円の黒字(前の期は2.5億円の赤字)に26.2％上方修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の55.4億円→50.4億円(前の期は20.4億円)に9.0％下方修正し、増益率が2.7倍→2.5倍に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益