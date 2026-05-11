【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】イラン国営通信は１０日、戦闘終結に向けて米国から提示された合意案について、仲介国のパキスタンを通じて回答したと伝えた。米国のトランプ大統領は１０日、ＳＮＳで「全く受け入れられない」と表明しており、交渉は手詰まり感が漂っている。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いタスニム通信によると、イランは回答で、▽全ての局面における戦争の終結▽制裁解除▽イランに