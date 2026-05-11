ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。『時計じかけのマリッジ』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「今日のデート、完璧じゃないですか?」年収1100万円、カヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとの婚約を破棄するという衝撃の決断を下したモデルのなつえは、年収ランキング首位の1億円を稼ぐ日本育ちの東大卒エリート・チェンと新たなデートへ向かう。チ