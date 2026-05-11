スキージャンプ女子で五輪４大会連続出場の伊藤有希（３２）（土屋ホーム）が１１日、２０２６〜２７年シーズン限りでの現役引退を所属先のホームページで発表した。伊藤は「皆様には入社から１３年間、温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げます」とつづった。北海道下川町出身の伊藤は、Ｗ杯で１０勝、世界選手権で５個のメダルを獲得。五輪は女子が初めて実施された１４年ソチから