野球解説者の赤星憲広さんが、ソフトバンク・周東佑京選手の見せた衝撃プレーを絶賛しました。これが生まれたのは10日のロッテ戦。ソフトバンクの2点ビハインドで迎えた3回、周東選手がフェンス直撃のタイムリー3塁打を放ち1点差に迫ると、ここから2アウトまで追い込まれるも、相手の隙をついてのホームスチールを決めました。一時はアウト判定となるも、キャッチャーのミットからボールがこぼれておりセーフ判定。周東選手が同点