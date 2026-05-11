ハーバー研究所は6月18日、北海道産のうるおい成分を贅沢に配合した「北のかおり ボディシャンプー」を、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。北のかおり ボディシャンプー同商品は、植物由来の石けん成分によるきめ細かい泡立ちが特徴で、肌のうるおいを守りながら、さっぱりとした質感に洗い上げる全身用洗浄料。美容成分はすべて北海道産にこだわり、カモミールエキスやハトムギエキスのほか、鮭由来