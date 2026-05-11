日本分析機器工業会(JAIMA)は、自然科学研究機構(NINS)と、実機レベルのラボオートメーション技術の確立およびデータ・機器間の通信規格の標準化を目的とした研究協力協定を締結した。JAIMAはデジタル社会への対応として、分析機器のデータフォーマット共通化に注力してきた。これまでに「JIS K 0200：2024」の制定を主導したほか、日本発の国際標準(ISO規格)化を目指した活動を推進している。また、データ共有を円滑にするための