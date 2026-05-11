25年にわたって世界を旅する息子へ、両親が贈ったのは、60年以上前の“命綱”だった――。10日に放送された読売テレビのドキュメンタリー番組『グッと!地球便』(毎週日曜10:25〜)で紹介されたのは、自転車と手漕ぎボートだけで世界一周を続ける岩崎圭一さん。大道芸のマジックで日銭を稼ぎながら旅する姿と、父が登山で使っていたカラビナに込められた思いに、SNSでは涙と応援の声が広がった。MCの山口智充山口智充のMCで、海外で