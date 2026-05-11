デベロップは5月30日、熊本県山鹿市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山鹿」を開業する。予約受付は5月22日の15時より開始する。HOTEL R9 The Yard 山鹿 外観同施設は「R9 HOTELS GROUP」として全国144店舗目、同シリーズとしては136店舗目の展開となる。九州自動車道「植木IC」から車で約15分の国道325号沿いに位置しており、車で10分圏内には製造業が集まるエリアがあるため、出張などのビジネス利用に適している。また、徒