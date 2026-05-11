チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会は、チーズを用いた料理の普及を目的としたレシピコンテスト「チー1グランプリ」を開催する。5月4日から、チーズとご当地食材を組み合わせた作品や、郷土料理をアレンジしたレシピの募集を開始した。チー1グランプリ同コンテストは、今年で15回目を迎える。昨年は1,557作品もの応募が寄せられるなど、幅広い層から支持を集める恒例行事となっている。応募は、公式WEBサイトの専用フォーム