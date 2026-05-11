日本教育クリエイトは4月1日、特定技能外国人(介護)の受け入れに伴う不安を解消するため、入国前から日本語や日本文化を学ぶオンラインプログラムを導入した。オンライン風景従来、内定から入国までに約4〜6カ月の空白期間があるが、この活用し生活や業務に直結する教育を行うことで、受入企業の早期戦力化と内定者の不安払拭、さらには離職リスクの低減を目指す。現在、週に一度、オンライン形式でプログラムを実施している(日本