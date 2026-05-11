オリーブシステムズは5月、手作業で行っていた住民税通知の配布業務をEメールで自動化する「個人住民税通知Email自動配信システム」2026年度分の販売を開始した。運用イメージ同システムでは、eLTAXからダウンロードした住民税通知のZIPファイルとパスワード用のPDFファイルを、対象の社員へ自動的に振り分けて配信する。独自の機能としてパスワードPDF自体へのZIP暗号化にも対応しており、解凍用パスワードメールを含めた計3通の