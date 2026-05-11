Googleが不正なアクセスを防ぐための仕組みとして導入している「reCAPTCHA」で、AIによる突破を防ぎ人間のユーザーだけを通すためのふるいとして、Android端末では「『Google Play開発者サービス』がインストールされていること」を必須要件としたことがわかりました。不審なアクティビティと判断された場合に人間であることを証明する方法も「パズルを解く」ではなく「QRコードをスキャンする」に改められています。The catch in