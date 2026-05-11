仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送され、小栗旬演じる信長が浅井三姉妹と対面。意外な言動を見せると、ネット上には驚きの声が寄せられた。【写真】信長（小栗旬）と対面した“浅井三姉妹”『豊臣兄弟！』第18回より秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し北近江を拝領。城持ち大名となり、弟・小一郎（仲野）と共に羽柴姓を名乗る。小一郎は秀吉から城下の統治を任