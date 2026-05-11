２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが近影を公開した。渡邊さんは１１日に自身のインスタグラムで「パッションフルーツジュースには目がなくて、見つけたら絶対買う」とつづり、パッションフルーツの持ち手から顔をのぞかせたショットを公開。真っ赤なノースリーブのセットアップ姿で美スタイルを披露し、満面の笑顔を浮かべた。渡邊さんは２０２０年、フジテレビ入社も２３年から体調不良の