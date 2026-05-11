日本上陸30周年を迎えた【スターバックス】。アニバーサリーイヤーを華やかに彩る限定ドリンクやグッズが豊富に展開され、店頭も賑わいを見せています。思わず目移りしてしまうラインナップの中から、今回は特別感たっぷりでギフトにもぴったりな「スターバックス カード」にフォーカスしてご紹介します。 全5種からお気に入りを選んでカードに！ これまでに発売されて