親子にとってちょっとしたお出かけは楽しいものですよね。 しかしそんな楽しい子供とのショッピング中に思いもよらない出来事が！？ 今回は筆者から聞いた、罪をきせられた理不尽なエピソードをご紹介します。 理不尽すぎ！ 買い物トラブル！ 我が子は無実です！！