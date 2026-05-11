◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）西三段目２１枚目・三田（二子山）が、東三段目２１枚目・大凜山（荒汐）を引き落として、白星発進した。「緊張したが、自分の名前を呼ぶ声やタオルがあって、とても心の支えになって、自分の相撲を取れた」と振り返った。昨年九州場所２日目の取組で敗れた際に右膝を負傷。翌３日目から「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷」の診断書を提出して休場し、１月の初場所と春場所も全