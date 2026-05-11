巨人はここまで３６試合で１８勝１８敗の勝率５割、首位・ヤクルトを４・５差で追っている。投手はエース山崎が右肩のコンディション不良で不在。戸郷が不調で開幕２軍となり５月４日に初昇格という状況で、開幕投手のドラフト１位ルーキー竹丸や井上、ベテランの田中将、則本らが奮闘している。今年のチームの特徴の一つが先発投手の計画的なリフレッシュ抹消。投球内容が良くても、先を見据えてあえて一度登録抹消して間隔