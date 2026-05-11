お笑いタレントの中山功太（４５）がネット番組で、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（５０）を念頭にいじめを告発した問題で、両者は１１日までに話し合いの場を持ち、高橋は謝罪した。相方である八木真澄（５１）が仲介。関係者によると、話し合いで長年のわだかまりは解消され、２人は和解したという。発端は、今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」での中山の発言。番組内で、中山