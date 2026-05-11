インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、ハタオ葬儀社と共同で、事前調査で「喪主あるいは葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女195人を対象に「葬儀後の手続き・アフターサポートへの期待」についてアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】葬儀後の不安を和らげるために期待したいアレコレ 葬儀後に必要な手続きについて、事前にどの程度把握していたかを尋