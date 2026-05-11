マルセイユのオーバメヤンが騒動…功労者がまさかの規律違反を弁明したフランス1部マルセイユのガボン代表FWピエール＝エメリク・オーバメヤンが、規律違反によりチームから除外される事態となった。現地時間5月9日に行われたリーグ・アン第34節ル・アーヴル戦の遠征メンバーから外れたと、仏紙「レキップ」が報じている。騒動は現地時間7日の夜、練習施設の「ラ・コマンドリー」で起きた。連泊が続く閉鎖環境でのストレスを解