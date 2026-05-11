記事ポイントK-BALLET TOKYO新作『パリの炎』で、総監督・熊川哲也がフランス革命の革命家ロベスピエール役で特別出演演出・宮尾俊太郎が「熊川哲也という絶対的スターでなければ成立しない」と熱望した奇跡の配役が実現東京・Bunkamuraオーチャードホールと大阪・フェスティバルホールで2026年5月23日から上演 日本を代表するバレエ団K-BALLET TOKYO（総監督：熊川哲也）が、2026年春の新作として『パリの炎』を上演します。