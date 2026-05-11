記事ポイント北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が、2026年度「LINEヤフー Partner Program」の「Technology Partner」コミュニケーション部門「Advanced」に認定されます「Technology Partner」は、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入で技術支援を行うパートナーですコミュニケーション部門の「Advanced」認定は、LINEヤフーとの仕