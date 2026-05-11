記事ポイント北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が、2026年度「LINEヤフー Partner Program」の「Technology Partner」LINEミニアプリ部門に認定されます同プログラムはLINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決を推進するパートナー認定制度ですLINEミニアプリ部門では、優れたユーザー体験と企業DXに貢献するミニアプリ開発推進パートナーが認定されます 北海道デジタル・アンド・コン