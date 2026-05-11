小学校の「算数」が「数学」に変わるかもしれない。 学習指導要領の改訂に向け、議論している中央教育審議会（文部科学相の諮問機関）で小学校の「算数」を中高と同じ「数学」に統一しようという名称変更案が浮上している。 さる4月17日に開かれた中教審の作業部会では算数の名称変更案が議題となった。文部科学省は「算数のまま」「数学に統一」「新名称への変更」の3案を提示。委員の間では数学に統一する案を支持する意見が