実業家のひろゆきこと西村博之氏が、このほど株式会社ニコン・エシロールを訪れ、視力測定とメガネづくりを体験した。【写真】視力測定をもとに再現…ひろゆきの日常の視界多様な視点で物事を捉え、独自の言葉で切るひろゆきの“視点”は、どのような“見え方”から生まれているのか。■視力測定結果・右目：S-2.50／C-1.25／AX170・左目：S-3.00／C-1.50／AX25※S（Sphere）は近視・遠視の度合いを、C（Cylinder）は乱視の強