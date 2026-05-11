「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）西三段目２１枚目の三田（２４）＝二子山＝が大凜山（荒汐）との一番相撲を引き落としで制し、右膝の大けがからの復帰を白星で飾った。立ち合いを胸で受け止め、タイミング良く引き落とした。「緊張しました。自分のタオル（を持った応援）は支えになりました。自分の相撲を取りきりました」とほっとした表情を浮かべた。イケメンの人気力士で、二子山部屋のＹｏｕＴｕｂｅチ