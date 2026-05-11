ゆきぽよことモデルの木村有希（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。投稿写真が反響を呼んでいる。ゆきぽよは「Happy mother's day」とつづり、幼少期の自身とフィリピン出身の母・ミッシェルさんとの2ショットを披露。ファンからは「凄い似てますね」「お母さんにそっくり」「マミーパンチ強！」お母さん、ゆきぽよにしか見えない！双子レベル！！！」「ママにソックリだね美人さんだ」などの声が寄せられた。