女優の今田美桜（29）が、ジョンソン・エンド・ジョンソンが手がけるコンタクトレンズ「アキュビュー」のブランドアンバサダーに就任した。11日、都内で行われたイベントで発表。さわやかな上下白の衣装で登場した今田は「目は『チャームポイント』と言っていただくことも大井ですし、私自身も本当にコンタクトの愛用者なので、今回、皆さんから信頼を得ているアキュビューさんの新しいアンバサダーになることができて大変光栄です