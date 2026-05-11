サンワサプライは11日、服の中に送風できる腰掛けベルトファン「FAN-USB2BK」を発売した。価格は6160円。 バッテリー内蔵のウェアラブル扇風機で、付属のクリップで腰ベルトに引っかけると、衣服内に効率よく風を取り込める。風速は最大5.7m/s。1～100％の範囲で1％単位の風量調整ができる。 ハンディファンと異なり両手が自由に使えるため、屋外での軽作業やアウトドア、通勤時などに手軽に涼しさ