YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメンな男性とデートをするAI生成動画を公開し、さまざまな声が寄せられています。【動画】轟ちゃんが野球観戦デート？「後ほどご説明いたします」轟ちゃんは「某アイドル男性との野球観戦デートの件、お騒がせしております。後ほどご説明いたします」とつづり、AI生成による動画を1本載せました。阪神タイガースのユニフォームを着た男性と自身が、野球