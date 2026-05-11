タカキューが展開するメンズ「T/Q（ティーキュー）」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性ウェアとして、吸水速乾性と汗ジミ抑制機能を備えた素材「SPEEDY DRY」を採用した長袖ワイシャツおよび半袖ポロシャツ（ビズポロ）を展開する。近年の気温上昇や節電対策による室内環境の変化によって、通勤時や外出時、オフィス内においても汗による不快感や汗ジミを気にする場面が増えている。こうした課題に対応するため、吸った汗を