グラビアアイドルの松嶋えいみさんが、母の日の10日に自身のインスタグラムを更新。先日、第一子女児を出産したと報告しました。 【写真を見る】【 グラドル・松嶋えいみ 】第一子女児出産を報告「急きょ早まり予定帝王切開手術」「いまは母子ともに無事退院」「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開