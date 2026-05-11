元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。芸能界で「いい人」と思う人物について語った。芸能界で「いい人」の話題となり、鈴木氏は「アンミカさんはいい人。結構みんないい人が多いかな」と述べた。社会学者の古市憲寿氏は「あと藤原紀香さんも、普段も凄い明るいっていうイメージがありますけれど。テレビのときと、プライベートでも