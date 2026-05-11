WESTE & Co.は4月、AI美少女キャラクターとの音声対話を通じて関係性を深める没入型モバイルアプリ「AIsis(アイシス)」を、Google PlayおよびApp Storeで正式リリースした。モバイルアプリ「AIsis(アイシス)」同作は、未来の超知能が創り出した仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、ユーザーが個性豊かなキャストとの会話を楽しめるAIパートナーアプリ。現代人が抱える孤独やストレスを解消する「心の休息地」となること