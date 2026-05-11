令和8年（2026年）4月より、自転車の交通違反にまつわる新制度が始まりました。これまで指導警告や刑事処罰が中心であった自転車の違反に対し、新たに「青切符（反則金）」が適用されます。 本記事では、日常的に起こり得る小学生の自転車の2人乗りに関する警察庁の見解や、4月からの青切符制度の概要、通行ルールの改正ポイントについて解説します。安全な交通ルールを確認するために参考にしてみてください。