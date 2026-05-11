父の遺産を兄弟で分けることになったとき、過去の生前贈与がトラブルの原因になることがあります。もし、3人兄弟において兄だけが500万円の生前贈与を受けていたとしましょう。 その生前贈与は、相続でどう扱われるのでしょうか。今回は、過去に寄せられた質問に答えていきます。 生前の500万円は「特別受益」になる可能性がある 相続人の中で兄だけが亡くなった親から生前に500万円の贈与を受けていたというよう