帝国データバンクは、2026年5月8日、全国の企業を対象とした「2026年4月の国内景気動向調査」の結果を発表した。本調査は2026年4月16日〜30日にかけて、全国2万3,083社(有効回答企業1万538社)を対象にインターネット調査にて実施された。中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰や調達コストの負担増が、国内景気にどのような影響を及ぼしているかを算出している。○国内景気は2カ月連続の後退。景気DIは41.5に低下2026年4月の景気DI