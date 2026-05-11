Claboは、2026年5月8日、暗号資産利用経験者992名を対象に実施した「積立投資の実施状況および2026年の投資方針に関する実態調査」の結果を発表した。本調査は2026年3月23日、国内在住の暗号資産投資経験のある男女を対象に、インターネット調査にて行われた。積立投資の実施状況および2026年の投資方針に関する実態調査○現在の積立利用者は約4割。暗号資産でも堅実な手法が浸透暗号資産の積立投資 実施率暗号資産投資家992人を対